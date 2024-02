"Przed nami wielki bój". Zgorzelski myśli o kolejnych wyborach

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że dla PSL samorząd jest niezwykle ważny, nie tylko jako "władza pierwszego kontaktu" i "służba w naszych małych ojczyznach", ale przede wszystkim jako "filozofia funkcjonowania państwa". Dodał, że wynika to z pojmowania demokracji w sposób, że to "władza centralna dobrowolnie, świadomie ustępuje miejsca, przekazując część kompetencji do gmin, powiatów i województw".