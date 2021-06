Zgorzelski o Gowinie. "Ma otwarte drzwi do tego, żeby przejść na właściwą stronę mocy"

- Trzeba też rozumieć, że jeżeli miałby przejść do innej formuły, to też nie będzie skakał do pustego basenu, a czasami jest tak, że w momencie, kiedy wydaje się, że była szansa na to, żeby przynajmniej wprowadzić rząd do dużej formy kryzysu, no to oczywiście jest organizacja, która nazywa się "Sojusz Lewicy Demokratycznej and company", która podaje rękę i tlen Prawu i Sprawiedliwości - podsumował Piotr Zgorzelski.