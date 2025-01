Zgłoszona kradzież zakończyła się zatrzymaniem za narkotyki

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że do kradzieży nie doszło. 18-latka co prawda opuściła sklep, nie płacąc za towary, które zgromadziła w koszyku, ale zakupy zostawiła przed linią kas. Ponadto nastolatka zamierzała wrócić do marketu. Wyszła tylko po zostawiony w samochodzie dowód osobisty, który był jej potrzebny, aby móc kupić alkohol.