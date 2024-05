Zgłosił się do szpitala. Przeszukano mu bagaż

Mężczyzna w wieku 37 lat zgłosił się we wtorek do szpitala w Rzeszowie na zaplanowany zabieg. W trakcie przygotowań do procedury medycznej personel placówki odkrył, że pacjent posiada przy sobie narkotyki - mefedron i ecstasy. Sprawa została zgłoszona na policję. Za posiadanie nielegalnych substancji 37-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.