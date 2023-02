Porsche przejechało mężczyznę. 39-latek nie żyje

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 13:20 na ulicy Sieradzkiej w Wieluniu (woj. łódzkie). Policja wstępnie ustaliła, że 39-latek poruszający się hulajnogą elektryczną w pewnej chwili nagle zjechał z chodnika na przejście dla pieszych. Wtedy potrąciło go jadące ulicą porche panamera.