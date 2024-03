Zginął na obczyźnie. Ciało Polaka leżało na bagnach

Jak podają austriackie media, Polacy przyjechali za chlebem zaledwie kilka dni wcześniej. 29-latek miał problemy zdrowotne i to one, zdaniem policji, mogły wpłynąć na to, że stracił orientację w terenie i zgubił się na bagnistym terenie. Udział osób trzecich w śmierci mężczyzny oraz samobójstwo zostały wykluczone.