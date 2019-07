Zgierz. Prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Wjechał w dwie kobiety na pasach

Zgierz. Do aresztu trafił 26-latek, który wjechał samochodem w dwie kobiety na pasach. Uciekł z miejsca zdarzenia, jednak policji udało się go zatrzymać. Miał 3,3 promila alkoholu we krwi.



Zgierz. Śmiertelny wypadek na pasach (East News, Fot: Krzysztof Kapica)

Do wypadku doszło w poniedziałek. 26-latek, który kierował samochodem, wjechał z dużą prędkością w dwie kobiety na pasach. 84-latka zginęła, a 58-latka została ciężko ranna.

Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Po kilku godzinach został zatrzymany. Miał 3,3 promila alkoholu we krwi.

26-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u drugiej kobiety. To jednak nie wszystko. 26-latek trafił na trzy miesiące do aresztu.

Podejrzany przyznał się do tego, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Jednak dodał, że nie pamięta zdarzenia. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.