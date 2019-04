Zespół ds. katastrofy smoleńskiej "zamrożony". "Okazał się niepotrzebny"

Parlamentarny zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy prezydenckiego Tu-154 M w ostatnich miesiącach jest mało aktywny. Jak twierdzi poseł PO Krzysztof Brejza, zespół de facto nie funkcjonuje. Przyznaje to nawet jego szef, Jacek Świat.

Sejmowy zespół powstał w 2016 roku. Jego głównym zadaniem miało być "stanie na straży czci ofiar katastrofy smoleńskiej". Już w 2017 roku szef zespołu i mąż zmarłej w katastrofie posłanki PiS Aleksandry Natalli-Świat Jacek Świat stwierdził, że tak naprawdę sejmowy twór jest zbędny. - Życie pokazało, że nie jest on potrzebny. Pracuje podkomisja w MON i prokuratura, a temat też nie budzi już takich emocji. Nie widzimy więc potrzeby, by taki zespół dalej funkcjonował - oświadczył na antenie RMF FM.

Zdaniem posła PO Krzysztofa Brejzy zespół powstał tylko po to, by tworzyć iluzję, że PiS wyjaśnia katastrofę. - W rzeczywistości jest to zespół widmo, zespół krzak - ocenia. Brejza porównuje aktywność zespołu z częstotliwością spotkań podkomisji Macierewicza z poprzedniej kadencji, która zebrała się aż 57 razy. Zespół Jacka Świata spotkał się tylko raz.