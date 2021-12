Zerowy VAT na żywność lada moment. Prezent od Komisji Europejskiej na święta

Obecne przepisy unijne dotyczące VAT nie pozwalają na to, by stawka na żywność była zerowa. Można jedynie stosować obniżone progi, chociażby do 5 proc. W listopadzie premier Mateusz Morawiecki zasugerował jednak, że rząd w ramach walki z inflacją myśli o obniżeniu do zera podatku na wybrane produkty.