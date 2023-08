Zeroemisyjność już w 2040 r. PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki

Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii. Zaktualizowana strategia PGE to przemyślana ścieżka rozwoju polskiej energetyki w oparciu o nowoczesne rozwiązania – zapewnia Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej dodając, że PGE do 2030 r. zakończy wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła.