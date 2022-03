Rosyjskie miny na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Zełenski ostrzega

Zwracając się do zebranych podkreślił, że "możecie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Europy, gwarantując niezbędne zasoby państwom Unii Europejskiej i Ukrainie". - Już rozpoczęliśmy rozmowy co do dostarczania do Ukrainy ponad pięciu milionów kubometrów gazu na następny sezon grzewczy. Spodziewam się, ze stanie się to podstawą dla naszej trwałej współpracy w tej sferze - powiedział Zełenski.