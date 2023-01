Padło pytanie, na kim się zawiódł. Gorzkie słowa Zełenskiego w TVP

Na koniec Wołodymyr Zełenski zwrócił się z apelem do Ukraińców, którzy wyjechali do Polski. - Chciałbym poprosić o dwie rzeczy: aby pozostali Ukraińcami i później wrócili do Ukrainy, ponieważ walczymy o to, co im się należy. Nie ma sensu wojować, jeśli nie ma dla kogo. Chciałbym też poprosić o wielki szacunek do narodu polskiego. Są przyzwyczajenia własne i są miejscowe zwyczaje, jesteśmy w gościach. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby okazywać szacunek dla narodu polskiego - mówił prezydent.