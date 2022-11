Zełenski się zagalopował? Sikorski: zdarza się, powinien odpuścić

- Wołodymyr Zełenski walczy o wolność swojego kraju. To był chyba największy atak rakietowy na Ukrainę w czasie tej wojny. To powoduje pewną taką psychologiczną mobilizację: jest wróg, trzeba go nazwać i jest pewna pokusa uważania, że ten zły wróg jest odpowiedzialny za wszystko. Putin ewidentnie jest tyranem, jest złodziejem, jest agresorem, popełnia zbrodnie wojenne, więc nie możemy się dziwić Ukraińcom, że w ferworze walki walczą z tym wrogiem, którego mają - ocenił w środę w TVN24 były minister spraw zagranicznych.