Zełenski rozmawiał z Dudą. "Polsko, dziękuję i gratuluję"

"Właśnie rozmawiałem z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Pogratulowałem Andrzejowi i wszystkim Polakom Dnia Niepodległości. Ukraina jest wdzięczna za całe wsparcie, jakie Polska otrzymała od pierwszych dni wojny na pełną skalę aż do dnia dzisiejszego. Niepodległość dla Ukrainy i Polski jest siłą, która wzmacnia oba nasze narody i która może być w stu procentach skuteczna tylko we współpracy, tylko we wzajemnym wspieraniu się. Polsko, dziękuję i gratuluję" - powiedział Zełenski.