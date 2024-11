Zełenski pominięty w Budapeszcie. Nie transmitowali jego przemówienia

Zełenski mówi o "eskalacji" i wbija szpilkę Orbanowi

Uraiński przywódca w swoim przemówieniu stwierdził, że Rosja eskaluje sytuację, wprowadzając do wojny z Ukrainą siły północnokoreańskie. - Pokój należy osiągnąć siłą - podkreślił, nawiązując do hasła Donalda Trumpa, który we wtorek wygrał wybory prezydenckie w USA.