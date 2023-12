Zełenski o proteście na granicy. "Ta blokada jest sztuczna"

Tysiące tirów na granicy

Ok. 1,6 tys. tirów stoi we wtorek w 39-kilometrowej kolejce na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie). Czas oczekiwania do odprawy wynosi ok. 100 godzin – podała policja. Polscy przewoźnicy wznowili w poniedziałek protest przed przejściem granicznym w Dorohusku.