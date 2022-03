Zełenski: niektórzy merowie miast, porwani przez Rosjan, nie żyją

- Nasi partnerzy patrzą teraz na Rosję przez pryzmat strategii wojskowej i używają Ukrainy jako tarczy. To my odczuwamy ból - stwierdził w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The Economist" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomniał, że Rosjanie zablokowali dostawy do wielu ukraińskich miast i porywają ich merów. - Niektórych z nich zabili. Niektórych nie możemy znaleźć - powiedział Zełenski.