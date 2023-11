Zełenski komentuje decyzję KE. "Zasługujemy na to"

Ukraina złożyła oficjalne podanie o członkostwo w Unii Europejskiej w lutym 2022 roku. Kilka miesięcy później, w czerwcu 2022 roku, otrzymała status kraju kandydującego do UE. To ważny krok na drodze Ukrainy do integracji z Unią Europejską i potwierdzenie jej europejskich aspiracji.