Zełenski dla "Bilda": giniemy również za was

"To nie są prawdziwe wartości w życiu. Prawdziwą wartością życia jest to, że żyjesz, a nie zostajesz zamordowany. I to właśnie musi zrobić Europa: bronić podstawowych, prawdziwych wartości" – podkreśla ukraiński prezydent. "To, co się teraz z nami dzieje, może przydarzyć się również innym" - zaznacza. "My giniemy także za was" i dla mnie jest bardzo ważne, by to przekazać - podkreśla Zełenski.