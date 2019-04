Zełenski chciał debaty z Poroszenką. Ostatecznie sam nie przyszedł

Kandydat na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który po pierwszej turze jest faworytem do zwycięstwa, nie przybył w niedzielę na debatę ze swoim rywalem i obecnym prezydentem Petro Poroszenką. Obaj zmierzą się w II turze wyborów 21 kwietnia.

Przed obiektem oraz na stadionem zgromadziły się tłumy Ukraińców. - Debata dziś ma odbyć się właśnie tutaj. Nikogo się nie boimy. Robimy wszystko, by kraj poznał prawdę. Kraj nie chce kupować kota w worku. Kraj potrzebuje prawdziwego prezydenta i prawdziwego głównodowodzącego armii, który poprowadzi (go) do UE i do NATO - przemawiał do zebranych urzędujący prezydent. W odpowiedzi ludzie skandowali "Wowa, wychodź!" oraz "Poroszenko! Poroszenko!".