Zdumiewająca reakcja Mariusza Błaszczaka na oświadczenie Iranu

- Premier Kanady potrafił wywrzeć presję i sprawcy przyznali się. Donald Tusk 10 lat temu oddał śledztwo Rosjanom - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. To reakcja na oświadczenie irańskiej armii, która przyznała się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego.

Sprawę Mariusz Błaszczak komentował na antenie RMF FM. - Dla mnie bardzo istotny jest kontrast między zachowaniem premiera Kanady - a przecież niedługo będziemy mieli 10. rocznicę tragedii smoleńskiej - a ówczesnego premiera Polski, Donalda Tuska. I fakt, że premier Kanady potrafił wywrzeć presję, która zakończyła się właśnie w ten sposób, że sprawcy przyznali się do tego czynu. Kontrastuje z tym postawa premiera rządu PO-PSL, który na wszystko się godził, który po katastrofie smoleńskiej zostawił śledztwo po stronie rosyjskiej - komentował szef MON.

- To przecież rezultatem decyzji Donalda Tuska jest to, że dziś wrak samolotu - a więc dowód w sprawie - jest w Rosji - kontynuował.

Zobacz też: "To niebywałe!". Cezary Tomczyk obruszony komentarzem doradcy Andrzeja Dudy ws. Iranu

Mariusz Błaszczak pytany był również o mocniejsze zaangażowanie Polski w konflikt na Bliskim Wschodzie, o co apelował prezydent USA Donald Trump. - Jesteśmy solidarni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego, że liczymy na wsparcie w sytuacji, w której my - Polska - zostałałaby zaatakowana. Dlatego jesteśmy aktywni, uczestniczymy w misjach. To będzie decyzja wspólna Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślił minister.