Zdradziła go literówka w wyroku. Sędzia na celowniku prokuratury, może stracić pracę

Dwa wyroki wydane w dwóch różnych sądach przez dwóch różnych sędziów i to samo uzasadnienie. Kilkanaście stron skopiowanych żywcem - włącznie z literówką i błędami interpunkcyjnymi. W tle walka o 18 mln zł. Prokuratura właśnie wszczęła postępowanie w sprawie sędziego-plagiatora. Do akcji wkracza też rzecznik dyscypliny.

Chodzi o batalię sądową znanej firmy deweloperskiej J.W. Construction kontrolowanej przez Józefa Wojciechowskiego ze śląskim przedsiębiorcą Eugeniuszem Jasikowskim. Przedmiotem sporu jest głośna wrocławska inwestycja: budowa potężnego biurowca na atrakcyjnej działce w centrum miasta. Biznesmeni się pokłócili, budynek nigdy nie powstał i sprawa trafiła do sądu. Równolegle założono dwie sprawy cywilne - Jasikowski wystąpił przeciw Wojciechowskiemu i Wojciechowski przeciw Jasikowskiemu. Oba procesy wygrał założyciel J.W Construction. W myśl jednego z wyroków miał on przejąć sporną działkę i otrzymać 18 mln zł od byłego partnera biznesowego.

Wyroki łudząco podobne

Pierwszy wyrok zapada w grudniu 2015 r. w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, drugi: trzy miesiące później w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Mimo że procesy powinny przebiegać niezależnie od siebie, w obu orzeczeniach pojawiają się jednak łudząco podobne uzasadnienia. Pokrywa się w nich w sumie kilkanaście stron tekstu. To całe akapity, włącznie z błędami interpunkcyjnymi i literówką. W obu wyrokach pojawia się m.in. takie zdanie:

To o tyle zastanawiające, że sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Jerzy Kiper nie mógł zrobić prostego kopiuj-wklej z wcześniejszego orzeczenia, ponieważ nie zostało ono opublikowane w internetowym Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych. A podczas prowadzonego przez niego procesu w obiegu była tylko wydrukowana wersja wcześniejszego uzasadnienia. Innymi słowy sędzia Kiper dysponował jedynie papierową kopią wyroku z praskiego sądu i nie miał dostępu do pliku komputerowego, z którego mógłby kopiować tekst. Skąd w takim razie w jego uzasadnieniu wzięła się literówka zrobiona przez sędziego, który orzekał w tej sprawie kilka miesięcy wcześniej? Jerzy Kiper, do którego Wirtualna Polska zwróciła się z pytaniami, zasłania się niepamięcią.