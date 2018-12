Zdobyli Śnieżkę bez koszulek. "Byliśmy dobrze przygotowani"

Grupa morsów ruszyła na Śnieżkę. Część trasy pokonali bez koszulek. Nie wszyscy na szczyt dotarli, jednak uczestnicy wyprawy zapewniają: byliśmy dobrze przygotowani.

Członkowie Szczecińsko-Polickiego Klubu “Morsy” planowali wyprawę od dłuższego czasu. W końcu ruszyli czarnym szlakiem z Karpacza i całą grupą dotarli do Domu Śląskiego pod Śnieżką. Wtedy warunki pogodowe się pogorszyły, więc stamtąd już tylko część z nich poszła dalej, na szczyt.

- Byliśmy dobrze przygotowani do tej wyprawy, mieliśmy plecaki i ogrzewacze, zadbaliśmy o to, by wszystko odbyło się bezpiecznie - zapewnia w rozmowie z PAP prezes klubu.