Zdobyczny czołg się zepsuł. Ukraiński żołnierz złożył skargę... w Rosji

"Nomad" zadzwonił najpierw do jednego z dyrektorów wydziałów w fabryce - Aleksandra Anatoljewicza. Skarżył się, że czołg ciągle się psuje i żaden z niego pożytek na froncie. Ze zbiornika wycieka olej. Sprężarki nie działają. Elektryczny mechanizm obrotu wieży ciągle szwankuje, co zmusza załogę do obracania wieży za pomocą ręcznej korby.