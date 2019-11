Zdjęcie z Januszem Korwin-Mikkem hitem sieci. Polityk reaguje

Janusz Korwin-Mikke został przyłapany na tym, jak z odchyloną głową i zamkniętymi oczami siedzi na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Internauci ocenili, że śpi. W końcu sam polityk zabrał głos. Zaprzecza, że uciął sobie w Sejmie drzemkę.

- Nie potwierdzam, aby Janusz Korwin-Mikke spał wczoraj podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu. On często przymyka oczy i w ten sposób się skupia. Osoby, które patrzą na niego z boku, mogą mieć błędne wrażenie, że śpi. Wielokrotnie przekonałem się o tym na naszych posiedzeniach - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską partyjny kolega lidera Konfederacji Konrad Berkowicz. Co na to sam Korwin-Mikke?