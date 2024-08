Zdewastowany pomnik w Warszawie. Policja zatrzymała podejrzaną

Wieczorem poinformował on, że "po skandalicznym akcie wandalizmu tablica Tchorka upamiętniająca rozstrzelanie przez Niemców 5 sierpnia 1944 roku ok. 7 tysięcy osób na terenie dawnej fabryki 'Ursus' została wyczyszczona. Jutro zwrócimy się do Stołecznego Konserwatora Zabytków o wydanie opinii czy niezbędne będą działania konserwatorskie" - przekazał we wpisie.