Zderzenie tankowców. Dziesiątki ton paliwa w rzece na Syberii

Na najdłuższej rzecze przepływającej przez Syberię, Lenie, doszło w poniedziałek do zderzenia dwóch tankowców. O sytuacji poinformował rosyjski portal informacyjny Meduza. Wypadek doprowadził do wycieku dziesiątek ton wysokooktanowej benzyny AI-92. Według wstępnych ustaleń mogło to być nawet 60-90 ton niebezpiecznej substancji. Informację o katastrofie i wycieku potwierdził gubernator Irkucka Igor Kobzew.