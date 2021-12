Zdemolował aptekę, bo poproszono go o założenie maseczki

Ponad pół tysiąca zgonów

Tymczasem dane obrazujące rozprzestrzenianie się czwartej fali pandemii koronawirusa w Polsce i związane z tym konsekwencje są coraz bardziej zatrważające. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 19 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2. COVID-19 przyczynił się do śmierci 526 osób, to największa liczba zgonów od początku czwartej fali.