Od środy obowiązują nowe obostrzenia. Co się zmieni?

W środę 1 grudnia w życie wchodzą nowe obostrzenia ogłoszone przez rząd. Wprowadzenie nowych restrykcji to odpowiedź na narastanie IV fali pandemii oraz pojawienia się wariantu Omikron. Rządowy "alertowy pakiet obostrzeń" ma obowiązywać do 17 grudnia. Co dokładnie się zmieni?