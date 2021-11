Niedzielski o paszportach covidowych: polskie rozwiązania są bardziej uniwersalne

Rządowy "alertowy pakiet obostrzeń" zakłada m.in., że z 75 proc. do 50 proc. zmienia się dotychczasowy limit obłożenia m.in. w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i obiektach sportowych. Do limitu tego nie będą zaliczane osoby zaszczepione. Problem w tym, że nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, by przedsiębiorca mógł zażądać od klienta certyfikatu szczepienia. Przyznał to w programie "Rozmowa Piaseckiego" minister zdrowia Adam Niedzielski.