Fałszowali certyfikaty covidowe. Kilkaset złotych za plaster zamiast szczepionki

- To problem całej Europy. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z kilkoma premierami. Poruszaliśmy także ten temat. To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo taka osoba naraża inne osoby na zakażenie i najbardziej tragiczne konsekwencje. Wydałem dodatkowe polecenia do Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra spraw wewnętrznych związane z kontrolą tego procederu - poinformował szef rządu.