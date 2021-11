"Albo studiujesz, albo chorujesz". Studenci medycyny udają, że nie mają koronawirusa

- We wspólnym interesie całej społeczności akademickiej jest, aby chorzy studenci nie chodzili na zajęcia, bo jeśli tak się dzieje, to po krótkim czasie staniemy przed koniecznością wyłączania całych grup z zajęć z powodu choroby - mówi WP prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenckich i kształcenia WUM. Dodaje, że miejsce chorego studenta jest w domu. Nieobecności na zajęciach wynikające z problemów zdrowotnych - zapewnia prorektor - można odrobić w późniejszym terminie, aż do końca danego roku akademickiego, po wyzdrowieniu.