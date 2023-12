Zdecydowane słowa Zełenskiego. "Decyzja zapadnie albo w Brukseli, albo w Moskwie"

- Dzisiejszy dzień jest szczególny i przejdzie do naszej historii. Historia pokaże, czy to (będzie) dla nas (rozwiązanie) dobre czy złe. Zapisane zostaną każde słowo, każdy krok, każde działanie i zaniechanie. Kto, o co walczył. (...) Europa podjęła ważne decyzje i realizowała je w efektywny sposób. Wyrażam wdzięczność za taką siłę Europy. (Jest jednak) bardzo istotne, żeby dzisiaj (Unia Europejska) nie pogrążyła się w braku decyzyjności. Nikt nie chce, by Europa była traktowana jako niegodna zaufania - mówił w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zwrócił się za pośrednictwem łącza wideo do uczestników szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Polityk nawiązał w ten sposób do planowanej decyzji UE dotyczącej rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą.