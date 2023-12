Człowiek Putina przymila się do Sikorskiego. Opublikował wpis

Węgry są przeciwne negocjacjom ws. wejścia Ukrainy

W poniedziałek w Brukseli doszło do pierwszego spotkania ministrów spraw zagranicznych Węgier i Ukrainy, Petera Szijjarto i Dmytro Kułeby od momentu agresji Rosji w lutym 2022 r., ale nie doprowadziło ono do przełomu. Węgry nadal są przeciwne rozpoczęciu negocjacji o wejściu Ukrainy do UE oraz zmianom w unijnym budżecie w celu dalszej pomocy finansowej dla Kijowa. Już w zeszłym tygodniu rządzący na Węgrzech Fidesz przedłożył w parlamencie projekt rezolucji przeciwko rozpoczęciu takich negocjacji.