Zdalne nauczanie. Przemysław Czarnek reaguje na "nowoczesne formy ściągania"

Podczas zdalnego nauczania powstały firmy, które oferują uczniom rozwiązywanie sprawdzianów i egzaminów podczas zajęć online. Średni koszt waha się od 20 do 60 złotych, w zależności od poziomu nauczania. Możliwe jest nawet zaliczenie całego semestru. Wystarczy jedynie podesłać zadania i otrzymuje się rozwiązanie - informuje polsatnews.pl.

Zdalne nauczanie. Przemysław Czarnek o ściąganiu podczas pandemii

Do tego procederu odniósł się Przemysław Czarnek. Przyznał, że nie był świadomy istnienia problemu, ale zapewnił, że pochyli się nad sprawą i będzie próbował przeciwdziałać "nowoczesnemu ściąganiu". Szef MEN przyznał, że do takich sytuacji dochodzi z powodu zdalnego nauczania. Dodał, że zależy mu na tym, aby uczniowie jak najszybciej wrócili do szkół.

Minister edukacji i nauki zdradził, że rozważane jest kilka wariantów powrotu uczniów do stacjonarnego nauczania. Kluczowy ma być obecny tydzień. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to z dużą dozą prawdopodobieństwa do szkół wrócą dzieci z klas I - III. Rozważany jest również powrót dzieci klas ósmych i maturalnych.

Powrót do szkoły. Szef MEN komentuje

Czarnek chce, aby w kolejnym tygodniu przetestowanych zostało 190 tys. pedagogów, którzy mieliby wrócić do nauczania stacjonarnego. Polityk ma nadzieję, że nauczyciele przyjmą szczepionkę na COVID w ciągu 1,5 miesiąca. To zwiększyłoby szanse na powrót do szkoły wszystkich dzieci jeszcze w tym semestrze. Szef MEN jest zadowolony z dużego zainteresowania szczepieniami wśród nauczycieli.

Źródło: polsatnews.pl