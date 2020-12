Zbrodnia sprzed 26 lat. Zarzuty dla obywatela Ukrainy

Do podwójnego zabójstwa doszło ponad 26 lat temu. 27 lipca 1994 roku na polu w Wierzchach (woj. mazowieckie) odnaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 36 i 47 lat. Ubrudzone krwią zwłoki leżały na polu.

Podczas śledztwa ustalono, że ofiary zginęły od broni palnej. Strzały zostały oddane z bliskiej odległości. Prokuratura podejrzewa, że motywem zbrodni mogło być niezatrudnienie sprawcy do prac polowych przez jednego z zabitych mężczyzn.

26 lat bez wyroku. Sprawca morderstwa odnaleziony?

Sprawa podwójnego zabójstwa pozostawała nierozwikłana od 1994 roku. Do prawdy ostatecznie dokopali się funkcjonariusze z mazowieckiego Archiwum X, dzięki którym zatrzymano podejrzewanego teraz obywatela Ukrainy.

- We wtorek 53-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Radomiu, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, za co może mu grozić nawet dożywotnie więzienie. W środę mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące - poinformowała podinsp. Kucharska.