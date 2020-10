Zbrodnia miłoszycka. Oskarżony wyszedł na wolność i zabrał głos

- Jestem niewinny. Każda chwila spędzona w areszcie jest ciężkim przeżyciem – mówi WP Norbert Basiura, skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zbrodnię w Miłoszycach. Sąd we Wrocławiu uznał, że nie zachodzi obawa matactwa z jego strony i uznał, że na wolności poczeka na rozstrzygnięcie apelacji.

Za zbrodnię miłoszycką 18 lat w więzieniu spędził niesłusznie Tomasz Komenda. Tym razem wydawało się, że znaleziono prawdziwych sprawców, a zamieszanie wokół tematu wreszcie ucichnie.

Norberta Basiurę (zgodził się na podawanie pełnych danych) aresztowano we wrześniu 2018 roku pod zarzutem brutalnego gwałtu i zabójstwa Małgorzaty K. niedaleko dyskoteki w Miłoszycach. Po czterech miesiącach opuścił on jednak więzienie. Sąd przychylił się do wniosku obrony. Nie wykazano, by oskarżony mógł uciec lub utrudniać postępowanie. Przez cały długi proces odpowiadał z wolnej stopy, zawsze był obecny i wykonywał wszelkie polecenia oraz prośby.

Drugim oskarżonym w sprawie został Ireneusz M. Pod koniec września sąd skazał jego oraz Basiurę na 25 lat pozbawienia wolności za gwałt oraz zabójstwo 15-letniej Małgosi. Basiura, decyzją sądu, wyszedł w poniedziałek na wolność. Pozostanie na niej do czasu rozstrzygnięcia apelacji. Uzasadnienie decyzji sądu poznamy w czwartek.

Pytany przez WP o komentarz mówi w podobnym tonie, jak na sądowej sali.

- Mogę tylko powtórzyć to co już wielokrotnie powtarzałem: jestem niewinny i wierzę bardzo mocno w sprawiedliwość sądów. Nie ukrywam swojego imienia i nazwiska, nie popełniłem żadnej zbrodni. Ciesze się, że mogłem wrócić do swojej rodziny: do żony i do dzieci - mówi Wirtualnej Polsce Norbert Basiura.

- Nie chcę komentować pobytu w areszcie. Każda chwila w zamknięciu jest ciężkim przeżyciem. Nie ukrywam i pewnie nie będzie to żadnym zaskoczeniem, że ten okres był i jest trudny dla mnie i dla moich bliskich. Mam to szczęście, że więź, która jest między nami, potrafi w dużym stopniu mi to wynagrodzić. Chciałem raz jeszcze podkreślić, że jestem niewinny - dodaje nasz rozmówca.

- Jestem mężem, ojcem, synem i strażakiem i będę walczył o swoje dobre imię i o uniewinnienie. Po opuszczeniu murów aresztu dostałem wiele telefonów od osób które wierzą w moją niewinność i mnie wspierają, w tym od mojego dowódcy. To buduje - zapewnia Basiura.

- Środowisko, w którym mieszkam i przebywam wspiera dzieci, żonę i mnie. Nie ma tu hejtu, ani negatywnych sygnałów w naszą stronę. Po wyjściu z aresztu zastanawiałem się, czy nie będzie ataków pod adresem mojej rodziny. Ale lokalna społeczność mnie wspiera - ujawnia oskarżony.

- Tak jak przed zatrzymaniem, tak i teraz będę żył normalnie. Chodziłem do sklepu, spotykałem się z ludźmi i tak będę robił teraz. Nie mam nic do ukrycia. Najbardziej mnie wspiera żona, która jest mi najbliższą i najukochańszą osobą na świecie. Jest mi przykro, że takie rzeczy przytrafiły się naszej rodzinie - mówi Basiura.

Jak zapewnia, jest osobą niewinną. - Nie mam i nie miałem zamiaru nigdzie uciekać. Przez cały proces odpowiadałem jako osoba wolna i zawsze stawiałem się w sądzie. Stawiałem się na każde wezwanie prokuratury. Chcę dowieść swojej niewinności - argumentuje.

- Tak jak już wielokrotnie podkreślałem: nie było mnie na tym podwórku. Nie zgwałciłem ani nie zabiłem Małgorzaty Kwiatkowskiej. Wiem, że oskarżenie mocno uwypukla znaczenie opinii biegłych z zakresu DNA. Jednakże z treści tych dokumentów bynajmniej nie wynika, abym brał udział w zabójstwie Małgorzaty K. Te opinie, są opiniami nierzetelnymi, nieczytelnymi i zawierającymi wiele błędów. Myślę, że przyjdzie kiedyś ten czas, kiedy będę mógł powiedzieć znacznie więcej. Mam taki apel do mieszkańców Miłoszyc: Jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek informacje, na temat tego zdarzenia, proszę aby zgłosił się na policję, do prokuratury, do odpowiednich organów. Każda informacja może okazać się przełomowa - kończy Basiura.