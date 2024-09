Zbiórka PiS. Kaczyński jeszcze nie wpłacił

Obajtek zapłaci za Kaczyńskiego

Gdy w eter poszła wieść o tym, że prezes, który tak usilnie apelował do "wszystkich polskich patriotów" o przekazywanie nawet niewielkich sum, sam nic nie wpłacił, do tematu włączył się Daniel Obajtek. W rozmowie z "Super Expressem" europoseł PiS i były prezes Orlenu powiedział, że w tym roku do połowy maja wpłacił na PiS już 100 tys. zł i zadeklarował możliwość pokrycia składek za samego prezesa partii.