Zbiórka dla powodzian. Wiadomo, ile jest na koncie WOŚP

Szef WOŚP ma spotkać się z burmistrzem Lądka Zdroju i odwiedzić punkt Pokojowego Patrolu, zorganizowany w zniszczonym przez wodę mieście. - On już działa na ul. Moniuszki i został zorganizowany, by osoby, które chcą pomagać na miejscu i się do nas zgłaszają, miały swoją bazę na kilka dni, z której będą wyjeżdżać do mniejszych miejscowości. Mamy tam kontenery sypialne oraz namiot pełniący funkcję magazynu. Do niego trafia zakupiony sprzęt. Wspólnie z firmą, która obsługuje nas na festiwalu Poland Rock, w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim postawiliśmy tymczasowe kabiny prysznicowe i toalety. Chcemy też ściągnąć pralnie, mamy również przygotowane zestawy zeszytów i przyborów szkolnych. Po spotkaniu z burmistrzem będziemy wiedzieli, jakie są realne potrzeby na miejscu - dodał.