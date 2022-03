Zbigniew Ziobro żąda dożywocia. Składa kasację

Sąd apelacyjny obniżył kary

Z wyrokiem, jaki zapadł w Opolu, nie zgodzili się jednak obrońcy oskarżonych. Wniesiona została apelacja i sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, a sąd obniżył kary do 25 lat pozbawienia wolności dla Aleksandry J., a 15 lat dla Dawida W.