Ciecierzyn. Morderstwo czterech noworodków, sąd obniżył wyroki

Przypomnijmy, że na początku Sąd Okręgowy w Opolu wymierzył 28-letniej Aleksandrze W. i jej 37-letniemu partnerowi Dawidowi W. karę dożywocia za zabójstwo kilku noworodków . 37-latek został oskarżony o pomocnictwo w zbrodniach, ale nie przyznał się do winy. Z kolei kobieta przyznała się do winy i złożyła obszerne zeznania.

Morderstwo noworodków w Ciecierzynie. Sąd zmienił kary dla rodziców

W poniedziałek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił decyzję sądu w Opolu i zmienił wyroki oskarżonym. Kary zostały obniżone - poinformowała opolska "Gazeta Wyborcza".

28-letnia Aleksandra W. decyzją sądu we Wrocławia usłyszała wyrok 25 lat pozbawienia wolności zamiast dożywocia. Z kolei 37-letni Dawid otrzymał karę 15 lat więzienia, również zamiast wcześniej zasądzonego dożywocia. Zdaniem sądu 37-latek miał jednak nie wydawać poleceń zabicia dzieci, dlatego też złagodzono mu zarzuty. Chodzi o "zmianę kwalifikacji czynu z podżegania na pomocnictwo".

Ciecierzyn. Prokuratura nie wyklucza kasacji ws. morderstwa noworodków

- Musiał widzieć to, co widzieli wszyscy mieszkańcy Ciecierzyna, że kobieta rodzi kolejne dzieci w szpitalach i oddaje je do adopcji, oczywiście nie za darmo. Oskarżony doskonale wiedział, że tak nie było, że dzieci, krótko mówiąc, znikały - mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Janusz Godzwon.