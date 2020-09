Zbigniew Ziobro wprost: "nie jestem członkiem PiS i nie zamierzam nim być"

Minister sprawiedliwości komentował list ambasadorów w Polsce ws. LGBT . Zaznaczył, że nie ma zgody na "narzucanie wbrew Polakom ideologii" oraz "kwestionowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny". Ziobro dodał, że to środowiska LGBT, zwłaszcza w ostatnim czasie, zachowują się wyjątkowo agresywnie.

- Oni dziś chcą nam, pozostałej części Polaków, coś narzucić (...), chcą wkroczyć do sypialni dzieci, Polaków (...), nie możemy się na to zgodzić - uznał.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Zbigniew Ziobro komentuje ustalenia

Zbigniew Ziobro w dalszej części rozmowy stwierdził, że zawieranie koalicji to jednocześnie wydanie zgody na kompromisy. - To nie jest czas na kłótnie, konflikty, które prowadziłyby do nowych wyborów - podkreślił. Ziobro przyznał, że "sprawy programowe miały charakter zasadniczy", jeśli chodzi o kryzys w Zjednoczonej Prawicy.