Zbigniew Ziobro przegrał w sądzie. Ma ujawnić raporty z "sądolotka"

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", fundacja ePaństwo, żądając udostępnienia wyników losowania składów sędziowskich, powołała się na ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Jednak zdaniem ministerstwa sprawiedliwości nie jest to informacja publiczna, ponieważ raporty dotyczą programu komputerowego. Ponadto nie zawierają wyjaśnienia, jak doszło do określonego wyniku losowania czy wskazania metody. Resort Zbigniewa Ziobry uzasadniał odmowę udzielenia informacji również tym, iż organizacja może chcieć informację wykorzystać do weryfikacji poprawności losowań sędziów wykonanych przez system.