Zbigniew Ziobro o oskarżeniu pisarza. Tłumaczy prokuraturę

Zdaniem ministra jest za wcześnie na podsumowanie walki z pandemią i akcji szczepień. Jego zdaniem kraje spoza Unii Europejskiej lepiej radzą sobie z tempem szczepienia. - Wielka Brytania i Izrael rozwiązują już problem, a w Unii Europejskiej wszystko się dopiero zaczyna. To jest oznaką słabości UE. Tu mam różny stosunek do UE od pana premiera - mówił Ziobro.

Zbigniew Ziobro odniósł się również do kontrowersji ws. prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. - Sprawa trafiła do sądu w 2013 r. Sąd stwierdził, że nie ma podstaw do wniosku prokuratury - mówił minister sprawiedliwości, wskazując, że działo się to za rządów koalicji PO-PSL.