Zbigniew Ziobro o imigrantach: nie możemy do tego podchodzić na hurra, jak PO

- Widzieliśmy, co działo się w krajach, które szeroko otworzyły się na migrantów - stwierdził Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości uważa, że do kwestii związanych z migracją należy podchodzić "z otwartą debatą".

- My nie możemy do tego tematu podchodzić na hurra, jak PO – zaznaczył w środę Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości zainaugurował konferencję naukową "Migracja a integracja. Problem wpływu migracji na wzrost przestępczości" w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Prokurator generalny chce, by do dyskusji nt. migracji podchodzić "naukowo i z otwartą debatą”. - Widzieliśmy, co działo się w krajach, które szeroko otworzyły się na migrantów – zauważył Ziobro.

I uznał, że kraje, które stawiają wysoko demokrację i wolność słowa, mają Polsce wiele do wytknięcia, podczas gdy same cenzurują pewne niewygodne wydarzenia. - My nie możemy do tego tematu podchodzić na hurra, jak PO – zaznaczył.