Pobili 50-latkę na śmierć. Zbigniew Ziobro chce zmiany zarzutu ws. nastolatków z Częstochowy

Prokurator generalny chce surowszej kwalifikacji czynu 15- i 18-latków z Częstochowy. Mieli brutalnie pobić 50-latkę. Kobieta zmarła, a Zbigniew Ziobro sugeruje, że mogło to być zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Minister sprawiedliwości był w poniedziałek w Częstochowie, gdzie kilka dni wcześniej doszło do zbrodni. Zbigniew Ziobro nazwał ją "straszną", "demoniczną". - Bez powodu młodzi mężczyźni maltretują i mordują de facto kobietę - stwierdził.

Ziobro zwrócił się do zastępcy prokuratora generalnego Krzysztofa Sieraka, by zapoznał się z aktami sprawy i ocenił czy kwalifikacja przyjęta przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie jest właściwa. Minister zasugerował, że w wielu przypadkach prokuratorzy idą "po najmniejszej linii oporu" i kwalifikują takie sprawy jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

Pobili 50-latkę na śmierć. Zbigniew Ziobro chce mocniejszego zarzutu

Do zbrodni doszło w nocy ze środy na czwartek w Częstochowie. 50-letnia kobieta przyszła do pracy swojego 41-letniego znajomego. Do pary dołączyli 15-letni syn mężczyzny i jego 18-letni kolega. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu.