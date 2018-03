Zbigniew Ziobro napisał list do Gersdorf. Chce "niezwłocznego" zwołania rady KRS

Minister sprawiedliwości robi co może, by nie dopuścić do paraliżu prac Krajowej Rady Sądownictwa. Do byłej prezes Rady i jednocześnie I prezes Sądu Najwyższego wpłynął list od Zbigniewa Ziobry. Minister nalega, by wyznaczono termin pierwszego posiedzenia KRS.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zbigniew Ziobro nie chce czekać do wyboru nowego prezesa SN (PAP, Fot: Stach Leszczyński)

"[...] Zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku" - czytamy w liście Zbigniewa Ziobry.

Minister twierdzi, że termin na ocenę nowo połowanych asesorów upływa 25 marca. "Niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości: - zaznacza minister sprawiedliwości.

Sejm wybrał w zeszłym tygodniu 15 sędziów - nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Chwilę później do dymisji podała się przewodnicząca KRS i jednocześnie I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Rada nie ma więc ani przewodniczącej, ani wiceprzewodniczących, którymi byli sędziowie urzędujący w KRS do wtorku. Nie ma więc komu zwołać posiedzenia.

Chyba że będzie to I prezes Sądu Najwyższego. Ale nią również jest Małgorzata Gersdorf, która nie pali się do takiego kroku..

W kwietniu wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Wtedy najprawdopodobniej z SN odejdzie Małgorzata Gersdorf. Ale Zbigniew Ziobro najwyraźniej nie zamierza czekać.

Zobacz także: Sasin o kolejnych dymisjach wiceministrów