Pat w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nie ma komu zwołać posiedzenia

W środę rozpoczęła się kadencja nowo wybranych 15 członków KRS. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że przez kilka najbliższych miesięcy jej prace będą sparaliżowane.

Sejm wybrał wczoraj 15 sędziów - nowych członkow Krajowej Rady Sądownictwa. Chwilę później do dymisji podała się przewodnicząca KRS i jednocześnie I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Rada nie ma więc ani przewodniczącej, ani wiceprzewodniczących, którymi byli sędziowie urzędujący w KRS do wtorku - przypomina rmf24.pl. Co to oznacza? Że nie ma komu zwołać posiedzenia.