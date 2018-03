Sejm wybrał nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Budka: powrót do PRL staje się faktem

Sejm wybrał nowych członków KRS. Posłowie wybrali ich większością 3/5 głosów. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie opozycji.

Po raz pierwszy w historii to politycy, a nie sędziowie wybrali skład sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa. KRS to konstytucyjny organ państwa stojący na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości.

"Doszło do oczywistego złamania Konstytucji i podporządkowania sądów politykom PiS. Teraz partyjna KRS będzie decydować o tym, kto w Polsce będzie sędzią. Powrót do PRL staje się faktem" - skomentował wyniki głosowania na swoim profilu na Twitterze poseł PO, były minister sprawiedliwości Borys Budka.

"Nowa upolityczniona procedura"

W poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka ustaliła listę 15 sędziów - kandydatów do KRS. Za głosowało 18 posłów, przeciw było 10, nikt się nie wstrzymał. Na liście znalazło się dziewięciu kandydatów wskazanych przez PiS i sześciu wskazanych przez Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z tego prawa. W poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie posłowie opozycji Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) oraz Borys Budka (PO) zapowiedzieli, że nie poprą żadnego z kandydatów do KRS w "nowej upolitycznionej procedurze".

Kandydaci wskazani przez PiS to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Leszek Mazur, Maciej Nawacki, Dagmara Pawelczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna. Wskazani przez Kukiz’15 to: Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Zbigniew Łupina, Jędrzej Kondek i Maciej A. Mitera.

W zeszłym tygodniu CIS podało pełną listę 18 kandydatów do KRS. Po upublicznieniu wszystkich nazwisk, marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów; termin upłynął w czwartek.

Nie wiadomo, kto poparł kandydatury sędziów

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości". Nie wiadomo więc, kto poparł kandydatów do KRS.