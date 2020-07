Zbigniew Ziobro interweniuje w sprawie wydania małoletniej dziewczynki do Rosji

Zdaniem prokuratury powrót dziewczynki pod opiekę mężczyzny bez bliskości matki może narazić dziecko na szkodę fizyczną lub psychiczną. Ojciec miał nigdy nie opiekować się samodzielnie dzieckiem, a cztery lata temu je opuścił. Prokuratura podkreśliła w skardze, że w Rosji dziewczynka nie będzie miała zapewnionej odpowiedniej ochrony prawnej z uwagi na brak jurysdykcji sądów rosyjskich do rozstrzygania spraw tej rodziny.

Chodzi o sprawę urodzonej w Polsce dziewczynki, której rodzice Holender i Polka, przenieśli się z Holandii do Rosji, w związku z obowiązkami zawodowymi ojca. Para rozstała się, a we wrześniu 2018 r. matka z córką wróciły na stałe do Polski.